Российский миллиардер Петр Авен подозревается в обходе санкций

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14 июля 2022, 13:11 Источник: forbes.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Великобритании заморожены два банковских счета на $1,8 млн, которыми, по версии суда, мог пользоваться попавший под санкции российский миллиардер Петр Авен. Внимание следствия привлекли проведенные через них необычные крупные переводы.



Речь идет о крупном переводе с австрийского счета на счет компании, на которую зарегистрирован дом Авена. Еще один перевод был сделан 15 марта, в день введения санкций. Тогда с личного счета помощника Авена перевели более £200 000 ($234 000) на счета двух автодилеров. Предполагается, что эти переводы предназначались «для покупки транспортных средств от имени Авена или на средства, которые ему принадлежат». Еще один перевод на £160 000 ($190 000), как подозревает следствие, использовался для «прикрытия» продажи автомобиля Bentley.



Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) насчитало 10 «очень необычных» трат. В NCA считают, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение.



Сообщается, что адвокаты Авена добиваются разморозки счетов.



