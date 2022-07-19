Владимир Машков заявил, что ему приятно попасть в санкционный список ЕС — «вместе с такими уважаемыми людьми и с золотом»

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19 июля 2022, 16:30 Источник: ТАСС

Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Российский актер, народный артист РФ Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС, что ему будет приятно оказаться в «черном списке» Евросоюза и это никак не отразится на работе возглавляемого им Московского театра имени Олега Табакова.

Ранее издание EUobserver, в распоряжении которого оказался проект седьмого пакета санкций в отношении РФ, написало, что ограничения коснутся импорта российского золота, а также 47 физических лиц, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

«Никаким образом ни одни санкции не могут отразиться на творческих людях», - прокомментировал эту новость Машков, добавив, что ему приятно оказаться «в одном списке с такими уважаемыми людьми и с золотом».

Актер рассказал также о планах посетить в ближайшее время Донецк, где он намерен «встречаться с людьми и выступать».