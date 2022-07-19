​Из истории создания брендов: как «Мерседес» получил свое название

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19 июля 2022, 15:56 Диана Дьякова

Версий вокруг известного названия в интернете крутится достаточно. Если вам и приходилось встречать подобное или слышать в разговоре от друзей, то скорее всего, на ум придет самая популярная из них. А именно то, что автомобиль назвали в честь дочери Карла Бенца, которую звали Мерседес.



В этой теории есть только капля правды. Начнём издалека, но разве что немного.

У дочери одного предпринимателя Эмиля Еллинек, ставшего впоследствии успешным продавцом автомобилей, была дочь с полным именем Адриана Мануэла Рамона. Среди домашних девочку часто называли Мерседес, что с испанского переводится, как «милосердие». Такой необычный выбор для прозвища часто оправдывают происхождением ее матери, которая была наполовину еврейкой и на половину испанкой. Да и сам Эмиль, судя по всему, любил все «испанское» и считал, что имя Мерседес приносит удачу. Почему же только дочь сразу так не назвали? Есть, над чем подумать.



А пока вернёмся к автомобилям. Изначально Мерседес даже не был брендом, а лишь моделью машины компании Daimler. Уже знакомый нам предприниматель решил выкупить большое число по тем меркам автомобилей с условием, что назовут его Мерседесом. Машина стала такой известной, что в конечном итоге компания сменила название на привычное многим Мерседес.



К сожалению, судьба девушки сложилась не так уж хорошо.

Адриана Еллинек в детстве была спокойной и скромной девочкой, которая любила петь, это практически все, что известно об ее детстве.

В 1909 Адриана вышла замуж в первый раз. У пары родилось двое детей, но Первая Мировая война разрушила семейное счастье девушки. Ее отца - Эмиля Еллинека обвинили в шпионаже, в 1918 году он бежал в Ниццу. В это же время все имущество предпринимателя, как и счета конфисковали. Эмиль Еллинек умирает в полной нищите в Швейцарии. Адриане с детьми приходиться выживать.



После окончания войны девушка уходит от мужа и выходит замуж во второй раз за бедного скульптора. Их брак не продлился долго, Адриана развелась и с ним. Жизнь девушки обрывается из-за опухоли кости на 40-ом году жизни.



Несмотря на прямую ассоциацию Адрианы Еллинек с Мерседес и автомобилями, за свою жизнь девушка так и была за рулём, да и машинами вовсе не интересовалась.