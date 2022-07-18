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Депутат Гончаренко: Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

, 16:31 Источник: РИА Новости

Депутат Гончаренко: Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
Vyacheslav Maevskiy/Russian Look, globallookpress.com

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом информирует РИА Новости. 

В своих социальных сетях Гончаренко заявил, что страна вышла из соглашения СНГ «о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». 

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что политика президента США Джо Байдена противоречит стремлению США возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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