Депутат Гончаренко: Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом информирует РИА Новости.
В своих социальных сетях Гончаренко заявил, что страна вышла из соглашения СНГ «о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах».
Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что политика президента США Джо Байдена противоречит стремлению США возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).