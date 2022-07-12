Представитель МИД Ирана Канаани: политика Байдена противоречит стремлению возродить соглашение СВПД

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12 июля 2022, 12:31 Источник: РИА Новости

МИД Ирана Канаани, фото: globallookpress.com

Политика президента США Джо Байдена противоречит стремлению США возродить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Насера Канаани.

Канаани заявил, что политика Байдена в отношении Ирана, включающая экономическое и дипломатическое давление, противоречит стремлению США «возродить соглашение 2015 года». Представитель МИД также добавил, что проводимая Байденом политика «следует за» максимальным давлением на Иран во времена Трампа.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом располагает информацией, что Иран планирует поставить в Россию несколько сотен беспилотных летательных аппаратов и начнет обучение российских военных их использованию уже в июле.