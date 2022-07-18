Джонсон рассказал, что отрабатывал «бочку» и «мертвую петлю» на истребителе Typhoon

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что лично управлял истребителем Eurofighter Typhoon на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
Джонсон рассказал о том, как ему довелось управлять истребителем Typhoon, сделать мертвую петлю и «бочку».
«Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю. И потом я сделал более сложную вещь, называемую "бочка" - я потянул ручку вверх и немного направо» — поделился бывший премьер-министр Британии.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказался о причинах отставки британского премьера Бориса Джонсона.