Джонсон рассказал, что отрабатывал «бочку» и «мертвую петлю» на истребителе Typhoon

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18 июля 2022, 15:58 Источник: РИА Новости

Typhoon, photo: Monika Skolimowska/dpa, globallookpress.com

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что лично управлял истребителем Eurofighter Typhoon на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон рассказал о том, как ему довелось управлять истребителем Typhoon, сделать мертвую петлю и «бочку».

«Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю. И потом я сделал более сложную вещь, называемую "бочка" - я потянул ручку вверх и немного направо» — поделился бывший премьер-министр Британии.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказался о причинах отставки британского премьера Бориса Джонсона.