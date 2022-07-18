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Джонсон рассказал, что отрабатывал «бочку» и «мертвую петлю» на истребителе Typhoon

, 15:58 Источник: РИА Новости

Джонсон рассказал, что отрабатывал «бочку» и «мертвую петлю» на истребителе Typhoon
Typhoon, photo: Monika Skolimowska/dpa, globallookpress.com

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что лично управлял истребителем Eurofighter Typhoon на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон рассказал о том, как ему довелось управлять истребителем Typhoon, сделать мертвую петлю и «бочку». 

«Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю. И потом я сделал более сложную вещь, называемую "бочка" - я потянул ручку вверх и немного направо» — поделился бывший премьер-министр Британии.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказался о причинах отставки британского премьера Бориса Джонсона.

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