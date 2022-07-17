Пушков об отставке Джонсона: британский премьер был яростным союзником Украины, но это ему не зачлось

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о причинах отставки британского премьера Бориса Джонсона.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Пушков прокомментировал обложку британского журнала The Week, на которой изображена карикатура на уходящего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, - передает Радио Sputnik.
Одной из причин отставки Джонсона стал вызванный санкционной войной против России кризис. Пушков опубликовал в своем обложку с "вылетающим" Джонсоном и написал: "После трех лет лжи, скандалов и лицемерия", как написано на обложке британского журнала, вот что произошло с Борисом Джонсон: его "выперли" из резиденции премьер-министра Британии".
Как отметил политик, "The Week" забыл лишь добавить, что отставка Джонсона связана также с острым кризисом, который обрушил Запад сам на себя своей санкционной войной против России. "Джонсон был ее активным сторонником, как и яростным союзником Украины. Но ему это не зачлось. По большому счету британскому избирателю плевать на Украину", - заключил Пушков.