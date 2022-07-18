Путин заявил, что темпы снижения уровня бедности в России недостаточны

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18 июля 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 18 июля, заявил, что темпы и скорость снижения бедности на территории страны в настоящий момент не являются достаточными.

По словам главы государства, основной целью российских властей является улучшение материального положения граждан и увеличение их доходов.

Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам сегодня уточнил, что по итогам 2021 года уровень бедности в РФ снизился до 11 процентов, вследствие чего продвижение в данном вопросе есть, однако темпы недостаточны.