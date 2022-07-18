Путин заявил, что темпы снижения уровня бедности в России недостаточны

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в понедельник, 18 июля, заявил, что темпы и скорость снижения бедности на территории страны в настоящий момент не являются достаточными.
По словам главы государства, основной целью российских властей является улучшение материального положения граждан и увеличение их доходов.
Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам сегодня уточнил, что по итогам 2021 года уровень бедности в РФ снизился до 11 процентов, вследствие чего продвижение в данном вопросе есть, однако темпы недостаточны.