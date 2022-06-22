Россияне жалуются на социальное неравенство

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22 июня 2022, 09:51

Cоциологи из ВЦИОМ провели очередной опрос. По его результатам выяснилось, что 70% россиян волнует разрыв в доходах между разными слоями населения. Интересно, что 30 лет назад цифра была примерно такой же. Кроме того выяснилось, что нынешний уровень зарплат в 2,5 раза занижен в сравнении с реальными потребностями людей.



Введённые против России масштабные санкции негативно сказались и на рынке труда. Всё больше людей находит путь решения финансовых проблем в подработке. Так, по данным портала «Авито. Работа», на её долю приходилось 46% объявлений. Причём, тенденция характерна для всех возрастных групп трудоспособного населения.



В Минтруда привели следующие показательные цифры. Так, в период с 1 марта по 1 июня официально регистрировалось порядка 680 тысяч безработных ежемесячно. Но ныне цифра начала расти. Одна из причин – уход с рынка фирм с иностранным капиталом.



Что же касается той же подработки, то доля предложений по ней в летний период растёт. Людей ищут на сельскохозяйственные работы, в индустрию туризма, различные летние лагеря. Лидерство держат продавцы-консультанты. При этом повышенный спрос на рабочую силу наблюдается в южных регионах страны с их почвами и потоком туристов.