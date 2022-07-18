Свежий номер «Южноуральской панорамы» доставят в Донбасс

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 июля 2022, 14:15 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена коллективом редакции «Южноуральская панорама»

Журналисты подготовили выпуск газеты, который будет интересен и южноуральцам, и жителям ДНР.

В эту среду из Челябинской области в Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи. К ней будет приложена часть тиража свежего номера газеты «Южноуральская панорама». В 16-полосном выпуске есть материалы, которые будут интересны и жителям ДНР, и южноуральцам. Один из текстов – это эксклюзивное интервью главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко. Также в номере можно прочитать о новом трамвае, который планируют выпускать на Южном Урале, а также решения экологических вопросов.

Напомним, что соглашение о помощи Ясиноватой и Волновахе было подписано губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время его рабочей поездки на Донбасс. С этого момента Южный Урал направил в ДНР тонны гуманитарной помощи: стройматериалы и продукты питания.