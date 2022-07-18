Челябинских пенсионеров приглашают на занятия шахматами, танцами и дартсом

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 июля 2022, 13:04 Анна Семенова

Челябинские пенсионеры могут проводить досуг активно. Фото: ru.freepik.com

Активно провести лето и завести новые знакомства можно в разных районах города.

Занятия проводятся в рамках программы «Активное долголетие» нацпроекта «Демография». Все лето люди старшего поколения могут бесплатно заняться обучением дартсу, шахматам, танцам или скандинавской ходьбе.

На каждом занятии присутствует тренер, который поможет и опытным участникам и новичкам.

Занятия по шахматам проводятся в ДК ЖД (Цвиллинга, 54) по понедельникам, средам и субботам в 18:00.

Занятия по общей физической подготовке и танцам проходят в «Парке дружбы» на улице Чоппа по понедельникам и пятницам в 18:00.

Заняться дартсом можно в спортивной школе «Факел» (Университетская набережная, 34) по понедельникам и средам с 9:00 до 15:00, по пятницам с 15:00. В сквере ДК им. Колющенко по понедельникам и пятницам с 10:00. В парке им.Терешковой по понедельникам и пятницам с 19:00, по средам с 18:00.

Скандинавская ходьба будет проходить по ул.Зельцмана, 14-а по понедельникам и пятницам в 10:00. В парке им.Тищенко по вторникам, четвергам, пятницам, субботами и воскресеньями с 8:30. В сквере «Сигнал» (ул.Дербентская, 41) по вторникам, четвергам и субботам с 9:00. По адресу Лесопарковая, 2-а по понедельникам, средам и пятницам с 10:30. На проспекте Победы, 293 встречи проходят во вторник и четверг с 9:30, в воскресенье с 10:30. Жителей ЧТЗ ждут в «Саду Победы» по понедельникам и пятницам с 7:30. На Коммунистической, 7 занятия проходят по понедельникам, средам, четвергам и пятницам в 17:30, в субботу в 9:30.