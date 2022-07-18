Посол Белоруссии Семашко: экспорт в Россию будет увеличен на треть

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18 июля 2022, 12:18 Источник: РИА Новости

Владимир Семашко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что республика планирует в 2022 году на треть увеличить экспорт в Россию. Об этом информирует РИА Новости.

Семашко также отметил, что особое внимание будет уделено Калининградской области, наращивание экспорта в регион «может быть даже ещё выше». В РФ Белоруссия увеличит экспорт на треть.

Белорусский посол также подчеркнул, что с Калининградской областью у республики всегда были тесные отношения в разных сферах стратегического взаимодействия.

«Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. По большом счету, Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения (на транзит – ред.), которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, сняты», — сказал Семашко.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев позитивно прокомментировал решение Еврокомиссии позволить транзит российских товаров в Калининградскую область.