Медведев назвал редким случаем согласие ЕС на транзит товаров в Калининградскую область

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июля 2022, 21:49

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев позитивно прокомментировал решение Еврокомиссии позволить транзит российских товаров в Калининградскую область.

Политик отметил, что «Евросоюз нехотя признал, что требования РФ по транзиту в Калининградскую область справедливы, редкий случай».

В Европейской комиссии ранее сегодня приняли решение разрешить транзит товаров для Калининградской области через Литву, но разъяснили правила. Еврочиновники обнародовали документ, в котором объясняются правила транзита товаров в Калининград через прибалтийскую республику.