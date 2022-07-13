Медведев назвал редким случаем согласие ЕС на транзит товаров в Калининградскую область

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев позитивно прокомментировал решение Еврокомиссии позволить транзит российских товаров в Калининградскую область.
Политик отметил, что «Евросоюз нехотя признал, что требования РФ по транзиту в Калининградскую область справедливы, редкий случай».
В Европейской комиссии ранее сегодня приняли решение разрешить транзит товаров для Калининградской области через Литву, но разъяснили правила. Еврочиновники обнародовали документ, в котором объясняются правила транзита товаров в Калининград через прибалтийскую республику.