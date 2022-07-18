В России за сутки выявили 4 548 случаев заражения COVID-19

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18 июля 2022, 11:49

COVID-19, https://unsplash.com/photos/npjP0dCtoxo

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 4 548 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки количество госпитализаций составило 575, снизившись по сравнению с предшествующими 24 часами на 18,4%. Подчеркивается, что снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах РФ.

В оперштабе отметили, что за сутки в Российской Федерации скончались 35 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период выздоровели 2 531 человек, что на 1,9% больше в сравнении с показателями 17 июля.