Путин, СВО и гомосексуализм в городах-миллионниках. Резонансные новости недели

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18 июля 2022, 11:32 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



В России может появиться добровольно-принудительный бизнес.



Президент РФ Владимир Путин не перестаёт удивлять своей феноменальной работоспособностью. Всего за один день, 14 июля, он подписал более 100 законов. Отметим, что ранее они уже были одобрены Госдумой и Советом Федерации.



В списке этих законов можно увидеть очень важные и актуальные в наши дни для россиян нововведения:



- закон о контроле за деятельностью иноагентов;

- закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону врага в конфликте;



- закон, согласно которому все органы власти обязаны вести страницы в соцсетях;



- закон, который запрещает россиянам везти с Камчатки более 10 кг красной икры непромышленного производства без маркировки за один авиарейс.



И все же наиболее широкий резонанс в интернете и СМИ получил так называемый закон о спецмерах в экономике. Он позволяет правительству РФ регулировать трудовые отношения для обеспечения военных операций за границей. Так, на некоторых предприятиях в России могут установить сверхурочные условия труда, а компаниям запретить отказываться от госконтрактов.



Согласно закону, в случае принятия правительством РФ решения о введении специальных мер, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России, Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство будет самостоятельно решать, когда использовать новый кризисный механизм.



«Как оно сочтет нужным — так и примет эти меры», — сказал он.



«Эти меры во многом отражены в законе о военном положении. Но у нас не военное положение, а специальная операция (СВО), а это имеет свою специфику», — многозначительно добавил Песков.



Известно также, что, согласно закону, в «отдельных организациях» сотрудников могут обязать работать по ночам, в выходные и праздничные дни. Также на этих предприятиях возможно «установление особенностей» при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.





Житель Подмосковья заявил в полицию на жену из-за критики спецоперации на Украине.



По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», 37-летний россиянин написал донос на свою жену, в котором указал, что она высказалась против спецоперации на Украине. Помимо прочего, бдительный гражданин заявил, что его супруга критикует власть и настраивает против правительства РФ их ребёнка.



Сообщается, что заявление жителя подмосковного посёлка Горки-10 стражи порядка приняли к рассмотрению.





В России появились центры гомосексуализма.



Магистр телешоу «Своя игра» и действующий депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман перечислил центры однополых отношений в РФ.



«В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», - заявил он в интервью ФАН. Каким образом Вассерман стал обладателем такой ценной информации, сам он не уточнил.



Тем временем стало известно о проведении в Екатеринбурге «гомофобного пикника». В рамках молодежного фестиваля под названием «Традиционная неделя» организаторы предусмотрели лекцию «Мораль и нравственность в XXI веке» и… «Выставку картин Павлика Морозова». Сообщается, что фестиваль пройдет «сразу после Царских дней». Подробностей о запланированном мероприятии пока неизвестно.





Пожилую пару в День семьи, любви и верности наградили рухнувшим потолком.



В Хабаровском крае во время празднования Дня семьи, любви и верности на пожилую пару рухнул потолок. В посёлке Хор супругов пригласили в местный ДК на торжественное вручение памятной награды за пятьдесят лет совместной жизни. Во время церемонии их чуть не убило рухнувшим потолком.



К счастью, травмы оказались несущественными. А вот местной администрации грозят меры за неисполнение обязанностей по содержанию общественного помещения.



Напомним, что еще совсем недавно, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в российских сёлах необходимо поднять уровень жизни и восстановить дома культуры.



