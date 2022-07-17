Замглавы запорожского управления МВД Селиванов опроверг информацию о своем задержании: «болел, поэтому 3 дня не выходил на связь»

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17 июля 2022, 20:23 Источник: ТАСС

Алексей Селиванов. Фото: скриншот видео.

Заместитель начальника областного управления МВД по Запорожью Алексей Селиванов опроверг распространенную в воскресенье информацию о его задержании. Агентству ТАСС он сообщил, что болел, находился в стационаре, поэтому три дня не выходил на связь.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Селиванов задержан силовиками.

«Я плохо себя почувствовал, телефон остался в кабинете — я без сознания был. Только сейчас увидел и обалдел, как много людей мне пишет. И я вот здоров. Только-только телефон включил», - рассказал Селиванов.

Он также разместил в своем телеграм-канале видео, в котором опровергает сообщения о том, что его задержали и избили «свои же соратники».