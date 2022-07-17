Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

В Запорожской области задержан замглавы управления МВД Алексей Селиванов

, 17:32 Источник: ТАСС

В Запорожской области задержан замглавы управления МВД Алексей Селиванов
Наручники. Фото: Zamir Usmanov/globallook.com

В воскресенье задержан заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Обстоятельства и причины задержания не уточняются. Комментируя эту информацию, политолог Сергей Марков, напомнил, что Селиванов был активным участником ток-шоу на российских телеканалах, являлся сторонником «русского мира и Российской империи».

«Был последние месяцы замглавы МВД Запорожья, при России. Несколько покушений СБУ. А сейчас свои арестовали. За что - неизвестно. Началась общественная кампания в его поддержку», - написал Марков в своем телеграм-канале. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Член совета ВГА Запорожской области Рогов считает, что Запад готовит провокацию

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что настоятельная рекомендация посольства Соединённых Штатов Америки в Киеве к гражданам США не въезжать на Украину, а тем, кто уже находится на Украине немедленно покинуть страну, может быть связана с подготовкой широкомасштабной провокации. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».