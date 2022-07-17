В Запорожской области задержан замглавы управления МВД Алексей Селиванов

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17 июля 2022, 17:32 Источник: ТАСС

Наручники. Фото: Zamir Usmanov/globallook.com

В воскресенье задержан заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Обстоятельства и причины задержания не уточняются. Комментируя эту информацию, политолог Сергей Марков, напомнил, что Селиванов был активным участником ток-шоу на российских телеканалах, являлся сторонником «русского мира и Российской империи».

«Был последние месяцы замглавы МВД Запорожья, при России. Несколько покушений СБУ. А сейчас свои арестовали. За что - неизвестно. Началась общественная кампания в его поддержку», - написал Марков в своем телеграм-канале.