В Запорожской области задержан замглавы управления МВД Алексей Селиванов

В воскресенье задержан заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Обстоятельства и причины задержания не уточняются. Комментируя эту информацию, политолог Сергей Марков, напомнил, что Селиванов был активным участником ток-шоу на российских телеканалах, являлся сторонником «русского мира и Российской империи».
«Был последние месяцы замглавы МВД Запорожья, при России. Несколько покушений СБУ. А сейчас свои арестовали. За что - неизвестно. Началась общественная кампания в его поддержку», - написал Марков в своем телеграм-канале.