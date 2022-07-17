WSJ: Абрамович требует от ЕС выплаты 1 млн долларов в качестве компенсации за введенные против него санкции

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2022, 19:16 Источник: РБК

Роман Абрамович. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск против Совета Евросоюза из-за введенных в отношении его санкций. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Абрамович намерен добиться от Брюсселя компенсации ущерба, нанесенного ему в связи с рестрикциями. Сумму претензий он оценил в 1 млн долларов. Эти средства бизнесмен просит направить в его благотворительный фонд, созданный после продажи им футбольного клуба «Челси».

Свои требования Абрамович обосновывает тем, что он является гражданином страны ЕС Португалии, поэтому Евросоюз должен защищать его права, а не ущемлять их.

По информации WSJ, отменить санкции через суд пытался также Алишер Усманов. Однако суд отклонил его иск.

Ранее это же издание писало о том, что Зеленский просил Байдена воздержаться от введения санкций против Абрамовича, так как бизнесмен мог помочь в переговорах с Россией.