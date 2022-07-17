Сталинский ампир: архитектура Москвы

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17 июля 2022, 15:23 Елизавета Ищенко

По сей день люди спорят на тему являются ли постройки в Сталинскую эпоху великой заменой тому, что было раньше или это просто плод фантазии Иосифа Сталина, который он смог реализовать?

Все началось с середины 1930-х до середины 1950-х годов, когда в архитектурной жизни столицы случился переворот и авангардизм перешел к другому стилю, который был вовсе не характерен для всех и привел людей в потрясение. С этого момента и началась жизнь сталинской архитектуры.

Сталинская архитектура оказала огромное влияние не только на нашу страну, но и на другие. Известный пример такого влияния – Дворец культуры науки в Варшаве. В Китае и КДНР строительство зданий в духе сталинского стиля продолжалось еще много лет после смерти самого Сталина.

Постройки стали прорывом и охватили новый стиль и уже совсем трудно без них представить Москву такой какая она есть сейчас. Про некоторые из них:

Московские высотки.

Триумфом стали конечно же знаменитые на весь мир «7 сестер», это семь московских высоток, которые могут показаться одинаковыми, но это совершенно не так. Каждой из высоток занимались разные архитекторы и каждая имеет свой индивидуальный вид.

В московские высотки входят: главное здание МГУ (Архитекторы Руднев, Абросимов, Хряков, Насонов), гостиница «Украина» (Архитекторы Мордвинов, Олтаржевский), жилой дом на Котельнической набережной (Архитекторы Чечулин, Ростковсакий), здание Министерства иностранных дел (Архитекторы Гельфрейх, Минкус), жилой дом на Кудринской площади (Архитекторы Посохина, Мндоянца), административно-жилое здание возле «Красных ворот» (Архитекторы Душкин, Мезенцев), гостиница «Ленинградская» (Архитекторы Поляков, Борецкий).

Библиотека имени Ленина (1929 -1958 гг.) Архитекторы Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх).

На сегодняшний день это одна из самых больших библиотек в мире. Проект был не самый легкий и поэтому на его осуществление ушло около 30 лет. Был приложен колоссальный труд, и он безусловно ценится русским народом и гостями столицы, которые посещают и восхищаются красотой и ее наполнением.

Станции метрополитена.

Под сталинский стиль попали не только полноценные здания, но такие станции московского метрополитена как: Театральная (1938, архитектор Иван Фоминов), Кропоткинская (1935, архитекторы Алексей Душкин, Яков Лихтенберг), Маяковская (1938, архитектор Алексей Душкин), Комсомольская (1952, архитекторы Алексей Щусев и Павел Корин).

Так сталинская архитектура дала новый облик Москве и осталась последним грандиозным стилем.