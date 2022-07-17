За сутки в России выявили 4 664 новых случая заражения коронавирусом

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17 июля 2022, 12:08

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 4 664 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки количество госпитализаций составило 705, снизившись по сравнении с предшествующими 24 часами на 46,3%. Подчеркивается, что снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах РФ.

В оперштабе отметили, что за сутки в Российской Федерации скончались 46 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.