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Аргументы Недели Общество 13+

Психолог Хорс порекомендовал разрешать себе «адаптационный период» после отпуска

, 08:31

Психолог Хорс порекомендовал разрешать себе «адаптационный период» после отпуска
работа, https://unsplash.com/photos/mfB1B1s4sMc

Клинический психолог, российский писатель Михаил Хорс в рамках разговора с представителями СМИ утром в воскресенье, 17 июля, рассказал, как вновь войти в рабочий режим после проведенного отпуска.

Михаил Хорс призвал не стремиться "без всякой депрессии" сменить отдых на рабочий процесс, а также порекомендовал разрешить себе "адаптационный период".

В разговоре с RT психолог отметил, что в самом конце отпуска желательно распланировать плавный вход в рабочую неделю. По мнению эксперта, лучше всего  вернуться домой с отдыха за несколько дней до возобновления работы.

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