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Экс-посол США в РФ Макфол: многие американцы поддерживают мнение Путина об историческом единстве России и Украины

, 07:30 Источник: РИА Новости

Экс-посол США в РФ Макфол: многие американцы поддерживают мнение Путина об историческом единстве России и Украины
Майкл Макфол, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что американцы разделяют мнение главы РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессоры» — заявил Макфол.

Он также отметил, что США вместе с Киевом должны разработать такую образовательную программу, где новая история Украины будет выгодна Западу.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Украина получила от Великобритании первые ракетные системы залпового огня (РСЗО) американского производства MLRS M270. 

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