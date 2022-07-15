Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что Киев получил от Великобритании первые РСЗО М270

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15 июля 2022, 20:25

Cистема залпового огня MLRS M270. Фото: Gertrud Zach/globallook.com

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Украина получила от Великобритании первые ракетные системы залпового огня (РСЗО) американского производства MLRS M270.

«Прибыли первые РСЗО М270! Они будут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам!» - написал Резников в пятницу своем твиттере.

Ранее газета Politico сообщала о том, что Великобритания планирует поставить Украине американские системы залпового огня и ожидает разрешения на это от США.

Согласно характеристикам, радиус действия РСЗО М270 — порядка 80 км. Система может одновременно выпускать 12 снарядов.