Леонида Гозмана допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о двойном гражданстве

Политик и общественный деятель Леонид Гозман (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) в пятницу вечером был допрошен в Следственном комитете по уголовному делу о неуведомлении в получении гражданства Израиля. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат политика Михаил Бирюков.
По словам юриста, Гозман принял гражданство Израиля в 2018 году и уведомил об этом миграционные службы год спустя.
«В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него», - сообщил Бирюков.
Он также рассказал, что в ходе допроса сотрудникам СК были предоставлены документы, подтверждающие факт уведомления. Адвокат рассчитывает, что дело ограничится штрафом или будет прекращено. После допроса Гозман был отпущен.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в ведомство не поступало никаких материалов в отношении актера Максима Галкина.