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Леонида Гозмана допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о двойном гражданстве

, 22:55 Источник: "Интерфакс"

Леонида Гозмана допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о двойном гражданстве
Леонид Гозман. Фото: соцсети.

Политик и общественный деятель Леонид Гозман (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) в пятницу вечером был допрошен в Следственном комитете по уголовному делу о неуведомлении в получении гражданства Израиля. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат политика Михаил Бирюков.

По словам юриста, Гозман принял гражданство Израиля в 2018 году и уведомил об этом миграционные службы год спустя.

«В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него», - сообщил Бирюков.

Он также рассказал, что в ходе допроса сотрудникам СК были предоставлены документы, подтверждающие факт уведомления. Адвокат рассчитывает, что дело ограничится штрафом или будет прекращено. После допроса Гозман был отпущен.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в ведомство не поступало никаких материалов в отношении актера Максима Галкина. 

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