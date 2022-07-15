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Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

В Китае заявили об угрозе паводка в Хабаровском крае

, 21:11

В Китае заявили об угрозе паводка в Хабаровском крае

Сильный дождевой поток, сформировавшийся в верхнем течении Амура, движется вниз. Причиной тому послужили обильные осадки, которые обрушились на населенные пункты в 250 км от китайского Хэйхэ.

Как сообщает китайское информационное агентство «Цзиньжи Хэйхэ», гребень паводка может достичь приграничного города к 18 июля и опуститься до Хабаровска.

По словам главы отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Натальи Ефремовой, большая вода «непременно» дойдет до краевой столицы. Однако, она призвала не пугаться, поскольку в настоящее время фиксируется снижение уровня воды.

- Дальнейший прогноз будет зависеть от осадков как на Дальнем Востоке, так и на соседних территориях Китая, - уточнила эксперт.

Тем временем, в соседней Еврейской АО реки подтапливают приусадебные участки и дороги.

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