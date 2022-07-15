С начала купального сезона в РФ утонуло более 600 человек

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15 июля 2022, 15:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Как стало известно, к середине лета в российских водоёмах погибли 620 человек. Среди них – 123 несовершеннолетних. В МЧС подчеркнули, что чаще всего причиной несчастных случаев на воде является купание в необорудованных местах, а также состояние алкогольного опьянения и отсутствие должного внимания за детьми. Например, в начале июля этого года в Дагестане утонули сразу двое детей – мальчик и девочка. В городе Находка Приморского края утонула десятилетняя девочка. Правоохранители утверждают, что во время купания девочка спрыгнула с матраса, но не смогла самостоятельно выбраться из воды.

Буквально 7 июля в Красноярском крае утонул в реке 50-летний мужчина, спасая своего девятилетнего пасынка. Ребёнок попал в мощное течение, которое стало уносить его от берега. Отчиму удалось схватить мальчика и передать его очевидцам, но сам мужчина так и не выбрался. 12 июля в Волгоградской области утонула в реке Медведица 36-летняя женщина. Она провалилась в яму на дне водоёма, играя с ребёнком на мелководье. После чего её затянуло в водоворот. В тот же день тело погибшей обнаружили в двух километрах от места трагедии.

Свыше 600 смертельных исходов за полтора месяца лета стали внушительным показателем. Однако же это меньше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным МЧС, в прошлом году к этому моменту утонувших было больше на 27% - 856 человек, из них 153 – дети. Всего же за три летних месяца 2021 года в водоёмах погибли почти 1 тысяча купальщиков.