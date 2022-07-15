В России за сутки выявили 4 457 новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2022, 11:50

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/At-LUvX6Eto

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 457 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 15 июля текущего года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 266, снизившись на 1,3% в сравнении с предыдущими 24 часами.

В оперштабе отметили, что скончались за вышеуказанный период сорок пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 2 929 человек, что на 5,2% меньше в сравнении с показателями четверга, 14 июля.