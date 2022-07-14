Половина взрослых россиян и 20% детей страдают постковидными последствиями

Половина взрослых людей, перенёсших ковид, даже по прошествии полугода, страдают серьёзными последствиями. Учёные Сеченовского университета установили, что последствия заметны и у 20% переболевших коронавирусом детей.
Самым частым синдромом является усталость. При этом женщины страдают гораздо чаще мужчин. При хронической гипертонии состояние здоровья долго не восстанавливается. У таких людей наблюдаются помимо усталости проблемы с дыханием. У детей могут возникнуть кожные высыпания, нарушение сна, неврологические расстройства. Иногда симптомы могут сочетаться. Взрослые испытывают постковидные симптомы чаще детей в несколько раз. Поэтому действует даже государственная программа восстановления.
Свои исследования учёные делали на основе наблюдений и анализа медицинских документов в системе Первого медуниверситета. Из-за этого экстраполировать результаты на всю страну было бы некорректно.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Симоньян уточнила у Минобороны РФ, куда ударили в Виннице: «в Дом офицеров, где был временный пункт размещения нациков»
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 12:55 За отсутствие прививки от коронавируса могут не допустить на рабочее место
- 08:38 Вирусолог Альтштейн заявил, что ключевыми симптомами оспы обезьян являются повышение температуры, головная боль и тошнота
- 13.07 22:19 Sky News: ВОЗ вновь призывает мировое сообщество нарядиться в маски
- 13.07 16:31 Многие до самой смерти думают, что российское здравоохранение в принципе не способно их спасти
- Telegram | (Подписаться) Островные государства Тихого океана не могут определиться между Китаев и США