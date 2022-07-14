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Половина взрослых россиян и 20% детей страдают постковидными последствиями

, 18:22

Половина взрослых россиян и 20% детей страдают постковидными последствиями

Половина взрослых людей, перенёсших ковид, даже по прошествии полугода, страдают серьёзными последствиями. Учёные Сеченовского университета установили, что последствия заметны и у 20% переболевших коронавирусом детей.

Самым частым синдромом является усталость. При этом женщины страдают гораздо чаще мужчин. При хронической гипертонии состояние здоровья долго не восстанавливается. У таких людей наблюдаются помимо усталости проблемы с дыханием. У детей могут возникнуть кожные высыпания, нарушение сна, неврологические расстройства. Иногда симптомы могут сочетаться. Взрослые испытывают постковидные симптомы чаще детей в несколько раз. Поэтому действует даже государственная программа восстановления.

Свои исследования учёные делали на основе наблюдений и анализа медицинских документов в системе Первого медуниверситета. Из-за этого экстраполировать результаты на всю страну было бы некорректно.

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