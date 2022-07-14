Бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович предложил заменить ему тюрьму спецоперацией

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14 июля 2022, 21:55 Источник: Московский комсомолец

фото из открытых источников

Бывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович, обвиняемый в превышении должностных полномочий и находящийся в следственном изоляторе, заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине.

Гурович в ближайшие дни будет этапирован в СИЗО № 1 на базе "Матросской тишины". Пока он в ИВС на Петровке, 38.

Обозреватель "МК" Ева Меркачева как член ОНК Москвы проверила условия содержания Андрея Гуровича.

Он рассказал, что всю жизнь по командировкам. "Я вообще человек военный. В миграционной службе работал, в федеральном казначействе и т. д. Занимался расследованием финансовых нарушений", - поделился он.

По словам Гуровича, он был на экскурсии во "Владимирском централе" и в «Черном дельфине», и знает, как тюрьма устроена.

Сейчас, как он отметил, нормальные условия содержания. Но было грязно, когда его привели в камеру.

Он попросил тряпку и моющие средства, сам все вымыл и постирал свои вещи.

"Ну одно дело экскурсия, а другое - сидеть", - отметила Меркачева. На что Гурович ответил: "А что нас держать? Здоровых мужиков кормить за государственный счет. На спецоперацию отправили бы, да и все. По желанию, конечно. Я вот поехал бы".

Одним из доказательств виновности замминистра следствие считает доклад Гуровича тогдашнему руководителю МЧС Евгению Зиничеву о полной готовности быстровозводимого антиковидного госпиталя в Мурманской области.