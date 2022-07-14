Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович отправлен в СИЗО

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14 июля 2022, 14:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Андрей Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий. Одним из доказательств его виновности следствие считает доклад Гуровича тогдашнему руководителю МЧС Евгению Зиничеву о полной готовности быстровозводимого антиковидного госпиталя в Мурманской области.



По данным уголовного дела, в апреле 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился в правительство с просьбой организовать на территории региона полевой госпиталь для лечения зараженных коронавирусом. По поручению Владимира Путина, правительство и МЧС должны были построить в селе Белокаменка госпиталь, на который были выделены бюджетные средства. Куратором проекта от МЧС был назначен Андрей Гурович, а правительство Мурманской области — его администратором. В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать замглавы МЧС, возвело госпиталь в 30 км от прежнего места — у поселка Мурмаши.



После этого, по версии следствия, зная, что объект строился без заключения госконтракта и принятой заказчиком документации, и «желая приукрасить действительное положение дел», господин Гурович сообщил своему главе МЧС Евгению Зиничеву «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приему пациентов». При этом объект не мог использоваться для оказания медпомощи, так как не были подписаны акты на прием работ и не получено заключение регионального управления Роспотребнадзора на использование госпиталя.



Министр Зиничев доложил о готовности объекта выше, а Гурович в августе 2020 года организовал оплату выполненных работ. Между тем акт их приемки был подписан только в ноябре 2020 года.



Правительство Мурманской области прекратило эксплуатацию госпиталя 30 ноября того же года, придя к выводу, что объект не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам. В итоге лечебное заведение так и не приняло ни одного пациента. Вскоре госпиталь был разобран, а техника распределена по другим больницам. Ущерб оценили в 323 млн рублей.



Андрей Гурович 11 июля был отправлен в СИЗО. Его защита собирается обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела.



