Путин утвердил закон о серьёзных штрафах за выброс мусора из автомобилей

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14 июля 2022, 18:10

Мусоровоз, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин утвердил закон, согласно которому на выбросившего из машины мусор могут наложить штраф в размере до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта. Разместили документ на портале правовой информации 14 июля.

В документе указывается, что граждане России, которые будут выбрасывать мусор из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тыс. рублей. Если правонарушение совершит должностное лицо, штраф составит 20–30 тыс. рублей, а юридическое лицо — 30–50 тыс. рублей. Факт такого правонарушения может быть зафиксирован с помощью камер фото- и видеофиксации.

Отдельно отмечено, что повторное подобное правонарушение штраф во всех случаях удваивается, а машину, из которой был выкинут мусор, могут конфисковать. Последний факт предусмотрен не каждым случаем.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказания за пытки. В документе уточнено понятие «пытки» в законодательстве.