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Президент РФ одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

, 17:05

Президент РФ одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказания за пытки. В документе уточнено понятие «пытки» в законодательстве.

Документ размещён в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации. В законе отмечено, что пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений.

«Документ также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет в случае, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью», − приводит ТАСС сопроводительную записку.

Отметим, Совет Федерации ранее одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки.

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