Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

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14 июля 2022, 13:03

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.



Отмечается, что новое положение вступает в силу с 1 декабря 2022 года.



Одним из авторов законопроекта стал Василий Пискарев. Он подчеркнул, что это положение важно, потому что, по его словам, иноагенты пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в РФ, влиять на результаты выборов, на молодежь.



Напомним, иностранным агентом считается лицо, которое получает поддержку или находится под иностранным влиянием и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.



Ранее сообщалось, что московский суд оставил рэпера Моргенштерна в списке иноагентов, отклонив его апелляцию.