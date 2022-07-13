Московский суд оставил рэпера Моргенштерна в списке иноагентов

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13 июля 2022, 18:41

Алишер Моргенштерн, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Апелляцию адвокатов российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) отклонил Замоскворецкий суд Москвы.

На слушании в среду, 13 июля, Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить Моргенштерна из списка иноагентов.

Ранее стало известно, что городской суд Набережных Челнов оштрафовал этого исполнителя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах.

Ранее сообщалось, что силовики Набережных Челнов, основываясь на результатах лингво-ботанической экспертизы, пришли к выводу, что одна из татуировок рэпера, которая видна в клипах, напоминает коноплю. В отношении исполнителя было открыто административное дело.