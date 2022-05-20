Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ

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20 мая 2022, 17:05 Источник: ТАСС

Моргентштерн, фото: соцсети.

Городской суд Набережных Челнов оштрафовал на 100 тысяч рублей известного рэпера Моргенштерна (признан в России иноагентом) за пропаганду наркотиков в его видеоклипах, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

«Моргенштерн признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что речь идет о трех видеоклипах рэпера, размещенных в интернете. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что силовики Набережных Челнов, основываясь на результатах лингво-ботанической экспертизы, пришли к выводу, что одна из татуировок рэпера, которая видна в клипах, напоминает коноплю. В отношении исполнителя было открыто административное дело.