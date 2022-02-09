Полиция Набережных Челнов возбудила в отношении Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков

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9 февраля 2022, 17:58

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Силовики из Татарстана, основываясь на результатах лингво-ботанической экспертизы, пришли к выводу, что на теле у известного исполнителя Моргенштерна изображено растение, напоминающее коноплю. Против него открыли административное дело.



Правоохранители считают, что с помощью татуировки рэпер формирует у своих фанатов прямую связь между употреблением запрещенных веществ и достижением успеха, и в целом способствует интересу граждан к выращиванию и использованию наркотика.



Ранее силовики из Набережных Челнов провели проверку трех песен исполнителя, но ничего запрещенного в их содержании не нашли.



«Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет — получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? Ну, я и контрабандист», — заявил Моргенштерн. Рэпер также предположил, что если бы на его теле был изображён пистолет, то ему бы «впаяли незаконный оборот оружия».



Летом прошлого года столичный суд уже признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков, ему назначен административный арест и штраф 100 тысяч рублей. В настоящее время исполнитель находится за границей.



