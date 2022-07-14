Путин подписал указ о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования

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14 июля 2022, 12:31 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 14 июля, подписал указ о создании в стране Фонда пенсионного и социального страхования. Данный документ опубликован на портале правовой информации.

Структура, о которой идет речь, будет создана посредством преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования.

В правительстве ранее заявили, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение россиянами соцуслуг и сделать этот данный процесс удобным, в частности, на фоне создания единых офисов клиентского обслуживания.