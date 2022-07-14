Инфекционист Малышев заявил, что каждое последующее заболевание COVID-19 протекает тяжелее предыдущего

Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в рамках разговора с журналистами в четверг, 14 июля, заявил, что никто не знает, какими в долгосрочной перспективе будут последствия коронавируса.
Николай Малышев отметил, что у 20-30% переболевших развивается постковидный синдром, причем это может коснуться даже тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Профессор сообщил Общественной службе новостей, что уже сейчас есть данные о том, что каждое последующее заражение COVID-19, особенно у пожилых людей, протекает тяжелее, чем предыдущее.
Малышев порекомендовал лицам из группы риска пройти вакцинацию, а также носить маски и перчатки.