Инфекционист Малышев заявил, что каждое последующее заболевание COVID-19 протекает тяжелее предыдущего

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14 июля 2022, 10:18 Источник: Общественная служба новостей

COVID-19, https://unsplash.com/photos/rnr8D3FNUNY

Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в рамках разговора с журналистами в четверг, 14 июля, заявил, что никто не знает, какими в долгосрочной перспективе будут последствия коронавируса.

Николай Малышев отметил, что у 20-30% переболевших развивается постковидный синдром, причем это может коснуться даже тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Профессор сообщил Общественной службе новостей, что уже сейчас есть данные о том, что каждое последующее заражение COVID-19, особенно у пожилых людей, протекает тяжелее, чем предыдущее.

Малышев порекомендовал лицам из группы риска пройти вакцинацию, а также носить маски и перчатки.