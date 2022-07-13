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13 июля 2022, 15:25 Источник: Свободная Пресса

Zamir Usmanov/ globallookpress.com

По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», недельные траты россиян за год выросли на 8,3%. Об этом сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на исследование.



Согласно данным исследования, которое было проведено с 4 по 10 июля, один россиянин в среднем потратил 5 268 рублей за неделю. Неделей ранее итоговая сумма составляла 5 305 рублей за такой же период. Следовательно, недельные расходы уменьшились на 37 рублей (или 0,7%) с прошлого исследования.



Год назад число трат в неделю составляло 4 864 рубля. Получается, недельные расходы возросли на 8,3% или на 404 рубля.



Ранее ВЦИОМ сообщал, что, по результатам исследования, 70% жалуются на социальное неравенство.