По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», недельные траты россиян за год выросли на 8,3%. Об этом сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на исследование.
Согласно данным исследования, которое было проведено с 4 по 10 июля, один россиянин в среднем потратил 5 268 рублей за неделю. Неделей ранее итоговая сумма составляла 5 305 рублей за такой же период. Следовательно, недельные расходы уменьшились на 37 рублей (или 0,7%) с прошлого исследования.
Год назад число трат в неделю составляло 4 864 рубля. Получается, недельные расходы возросли на 8,3% или на 404 рубля.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что, по результатам исследования, 70% жалуются на социальное неравенство.
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