Бывший вице-губернатор Томской области Гурдин задержан по подозрению в крупной растрате бюджетных средств

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2022, 14:41 Источник: ТАСС

Юрий Гурдин. Фото с сайта Томской областной администрации.

Сотрудники правоохранительных органов Томской области задержали бывшего вице-губернатора региона Юрия Гурдина. Его подозревают в крупной растрате бюджетных средств. Об этом сообщил в среду ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

На должности вице-губернатора Гурдин работал десять лет. Он курировал вопросы инвестиционной политики региона и имущественных отношений. Растрата, в которой подозревают чиновника, связана с реализацией национального проекта «Образование».

«Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Денежные средства были выделены из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование"», - рассказал агентству ТАСС источник.

Отмечается, что Гурдин уволился в мае этого года сразу после отставки губернатора области Сергея Жвачкина.