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Аргументы Недели Общество 13+

На журналиста Резника возбудили дело за публикацию ложных сведений о спецоперации

, 13:29

На журналиста Резника возбудили дело за публикацию ложных сведений о спецоперации
Zamir Usmanov/ globallookpress.com

УФСБ по Ростовской области возбудило уголовное дело на журналиста Сергея Резника после публикации в Telegram-канале материалов, содержащих заведомо ложные сведения о задачах специальной военной операции. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Тelegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», -говорится в сообщении.

На журналиста возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Напомним, в 2021 году Резник был объявлен в федеральный розыск. Его действия связывали со статьей о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что политика Илью Яшина обвиняют в распространении фейков об армии России.

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