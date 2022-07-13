На журналиста Резника возбудили дело за публикацию ложных сведений о спецоперации

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13 июля 2022, 13:29

Zamir Usmanov/ globallookpress.com

УФСБ по Ростовской области возбудило уголовное дело на журналиста Сергея Резника после публикации в Telegram-канале материалов, содержащих заведомо ложные сведения о задачах специальной военной операции. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.



«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Тelegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», -говорится в сообщении.



На журналиста возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».



Напомним, в 2021 году Резник был объявлен в федеральный розыск. Его действия связывали со статьей о реабилитации нацизма.



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