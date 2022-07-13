Депутат Исаев поддержал предложение предоставить дополнительные выходные работникам села

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13 июля 2022, 11:26 Источник: RT

Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в интервью RT поддержал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова дать возможность работающим на селе мужчинам брать дополнительные выходные.



«Это надо обсуждать с работодателями и профсоюзами», —заявил депутат.



Он также отметил, что работники в селах на сегодняшний день могут попросить выходной день дополнительно. Чаще всего работодатели идут им на встречу.



Орлов усомнился в возможности предоставления дополнительных выходных для сезонных работников. «Во время рабочего сезона предоставлять дополнительные выходные дни достаточно сомнительно», —заметил он.



Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы хотят внести изменения в закон «О страховых пенсиях», чтобы повысить материальное обеспечение для родителей.