Депутат Исаев поддержал предложение предоставить дополнительные выходные работникам села

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в интервью RT поддержал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова дать возможность работающим на селе мужчинам брать дополнительные выходные.
«Это надо обсуждать с работодателями и профсоюзами», —заявил депутат.
Он также отметил, что работники в селах на сегодняшний день могут попросить выходной день дополнительно. Чаще всего работодатели идут им на встречу.
Орлов усомнился в возможности предоставления дополнительных выходных для сезонных работников. «Во время рабочего сезона предоставлять дополнительные выходные дни достаточно сомнительно», —заметил он.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы хотят внести изменения в закон «О страховых пенсиях», чтобы повысить материальное обеспечение для родителей.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: заседание Совбеза организации по нацизму на Украине «обезоружило» Запад
Wall Street Journal: моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием Путина
Начальник НЦУО РФ Мизинцев: украинские националисты заняли детский сад и школы в Харькове, Одессе и Константиновке
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 11:14 В Свердловске продлили предупреждение об атмосферном загрязнении
- 09:41 13 июля – день основания МГТУ имени Н. Э. Баумана
- 12.07 22:49 Донецк простился с погибшими в Шахтёрском районе волонтёрами
- 12.07 20:00 Детям Донбасса поможет «Седьмой лепесток»
- Telegram | (Подписаться) Источник узнал о скорой отставке вице-премьера Юрия Борисова — он может сменить Рогозина на посту главы «Роскосмоса»