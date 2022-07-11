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RT: в Госдуме предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях»

, 09:56 Источник: Russia Today

RT: в Госдуме предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях»
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Группа депутатов и сенаторов предложила внести изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых пенсиях». Об этом сообщает RT со ссылкой на копию законопроекта о внесении изменений.

Законопроект составлен в целях повышения пенсионного обеспечения родителей.

Депутаты предлагают увеличить в два раза коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребёнком.

Поднятие пенсий для родителей поможет стимулировать рождаемость, следовательно, улучшить демографическую статистику в стране.

Законопроект поддержали многие депутаты: Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Ирина Кожанова.

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