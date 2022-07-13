13 июля – день основания МГТУ имени Н. Э. Баумана

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13 июля 2022, 09:41 Татьяна Савкина

В 1830 году 13 июля императором Николаем I было утверждено «Положение о Ремесленном учебном заведении». Это событие ознаменовало создание в будущем Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, получившего всемирное признание.



Учреждение было основано по высочайшему повелению матери Николая I, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны - организовать для осиротевших детей, которые пребывали в Императорском Воспитательном доме, ремесленные мастерские.



Для этого отремонтировали Московский Слободской дворец, Здание находилось в Московском районе, называемом Немецкая слобода. Сейчас это 2-я Бауманская улица.



В заведении было положено обучать 300 детей теоретическим знаниям, ремёслам и фабричным работам.



Первыми кафедрами в училище были кафедры высшей математики, общей и прикладной физики, построения машин, строительного искусства, технологии волокнистых веществ, общей химии, химической технологии.



Первых мастеров училище выпустило в 1839 году. Большинство выходцев, вследствие того, что их основательно подготовили, стали конструкторами, учёными, приняли управление фабричными предприятиями.



В 1848 году в Ремесленном училище состоялось открытие механической мастерской, положившей начало развитию известнейшей русской методики преподавания ремёсел, в которой успешно сочеталось изучение теоретической части и освоение на практике основных принципов фабричной работы.



В 1868 году училище получило более высокий статус. Оно преобразовалось в высшее специальное учебное учреждение.



В 1918 году оно стало называться Московским высшим техническим училищем (МВТУ), а в 1930 году ему присвоили ему имя Н. Э. Баумана.



В 1948 году был создан факультет ракетной техники, с которым связана деятельность создателя первой в мире космической ракеты и основоположника российской космонавтики С. П. Королёва.



В настоящее время Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана занимает первые места среди технических вузов и входит в тройку российских вузов, выпускники которых наиболее востребованы в крупнейших компаниях. За время существования университета в нём подготовлено свыше 200 000 инженеров.