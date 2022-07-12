Донецк простился с погибшими в Шахтёрском районе волонтёрами

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12 июля 2022, 22:49

Церемония прощания/ сайт главы ДНР

Столица ДНР простилась во вторник, 12 июля, с тремя волонтёрами из «Молодой Республики», которые погибли при обстреле украинскими террористами Шахтёрского района.

Военкоры проекта WarGonzo, которые также были на прощании с погибшими ребятами, сообщили, что на церемонию прощания приехали первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Ранее сегодня стало известно, что при обстреле ВСУ в Шахтёрском районе ДНР волонтёрского центра погибли трое астраханцев.