При обстреле ВСУ в Шахтёрском районе ДНР волонтёрского центра погибли трое астраханцев

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12 июля 2022, 18:53

Свеча и цветы в память, Photoagency Interpress/ Global Look Press

Волонтёрский центр в Шахтёрском районе ДНР попал во вторник, 12 июля, под обстрел украинских террористов. Информацию сообщает глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Под огнём ВСУ оказались сотрудники гуманитарной миссии. По словам чиновника, ранения получили 11 человек, трое погибли, а четверых ищут спасатели и силовики.

«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», — уточняет скорбные подробности Бабушкин.

Глава Шахтёрского района уточнил, что молодые люди не относились к военным, они приехали сюда с мирной миссией, стремясь распределить среди местных жителей гуманитарную помощь.