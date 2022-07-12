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Аргументы Недели Общество 13+

В Сочи из-за шторма и возможности формирования смерчей продлили запрет на купание в море

, 16:20 Источник: Telegram

В Сочи из-за шторма и возможности формирования смерчей продлили запрет на купание в море
пляж, Maksim Konstantinov/Global Look Press

На пляжах Сочи продлили запрет на купание в соответствии с решением городской администрации. Вышеуказанную информацию предоставили днем во вторник, 12 июля, в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что сейчас на всех пляжах Сочи поднят красный флаг, вследствие чего входить в воду нельзя. Волнение моря в некоторых местах достигает двух баллов. Уточняется, что на береговой линии в настоящий момент дежурят спасатели. Подчеркивается также, что загорать можно, если расстояние до моря составляет больше четырех метров.

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае ливневые дожди, грозы, ветер с порывами до 22 метров в секунду, а также смерчи.

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