В Лен. области закрылся ковидный госпиталь

Флагманский ковидный госпиталь Ленинградской области, который является отделением Ленинградской областной клинической больницы, больше не принимает заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
«Отделение ЛОКБ на Полюстровском проспекте больше не принимает пациентов с коронавирусом. Темпы госпитализации в регионе значительно упали, поэтому комздрав принял решение о закрытии отделения и возвращении его к плановой работе», - написано в сообщении.
Прием людей с коронавирусом продолжается, но уже по другим адресам. Так, пациенты могут обратиться в инфекционные отделения Лужской, Всеволожской, Волховской, Кировской и Приозерской больниц, а также ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.
На данный момент количество коек для пациентов с коронавирусом составляет 90, из которых 60 свободны, на ИВЛ пациентов нет.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России и в мире опять растёт.
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