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Аргументы Недели Общество 13+

В Лен. области закрылся ковидный госпиталь

, 13:28

В Лен. области закрылся ковидный госпиталь
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Флагманский ковидный госпиталь Ленинградской области, который является отделением Ленинградской областной клинической больницы, больше не принимает заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

«Отделение ЛОКБ на Полюстровском проспекте больше не принимает пациентов с коронавирусом. Темпы госпитализации в регионе значительно упали, поэтому комздрав принял решение о закрытии отделения и возвращении его к плановой работе», - написано в сообщении.

Прием людей с коронавирусом продолжается, но уже по другим адресам. Так, пациенты могут обратиться в инфекционные отделения Лужской, Всеволожской, Волховской, Кировской и Приозерской больниц, а также ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.

На данный момент количество коек для пациентов с коронавирусом составляет 90, из которых 60 свободны, на ИВЛ пациентов нет.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России и в мире опять растёт.

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