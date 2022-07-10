Заболеваемость коронавирусом в России и в мире опять растёт

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10 июля 2022, 14:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Во всём мире до сих пор не утихает коронавирусная пандемия. Многие страны уже несколько раз провозглашали полную победу над вирусом, но он всё равно возвращался обратно. На сегодня «ковид» всё ещё остаётся серьёзной проблемой. Сохраняется и угроза новой пандемии, как и дальнейших мутаций. Говорить о полной победе человечества над вирусом пока что нельзя. Вполне вероятно, для полного избавления от коронавируса людям потребуются ещё долгие годы.



Известно, что в России увеличивается доля больных, инфицированных субвариантами штамма «Омикрон» ВА.4 и ВА.5. Именно эти сведения сообщил в СМИ заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «В РФ, как и во многих странах доля субвариантов растёт, - заявил эксперт. - В той же Европе порядка половины всех новых случаев инфицирования приходятся на ВА.4 и ВА.5. Это приводит к некоторому подъёму заболеваемости в стране. Впрочем, без увеличения госпитализаций и летальных исходов, что является хорошей новостью».



За последние сутки в России было выявлено 3464 случая заболевания «ковидом». Это на 8.9% больше, чем 1 июля. В мире же недельный рост, по данным ВОЗ, составляет около 15%. А это означает только одно – вирус снова начинает движение.