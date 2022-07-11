Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 18 июля

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11 июля 2022, 09:26 Источник: ТАСС

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлён до 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиации.

Пресс-служба сообщила, что до 18 июля 2022 года продлены ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. К ним относятся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее Росавиация продлила ограничения до 6 июля 2022 года в аэропорты юга и центральной части России. Продления с начала спецоперации происходили свыше 20 раз.