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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 18 июля

, 09:26 Источник: ТАСС

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 18 июля
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлён до 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиации.

Пресс-служба сообщила, что до 18 июля 2022 года продлены ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. К ним относятся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

Ранее Росавиация продлила ограничения до 6 июля 2022 года в аэропорты юга и центральной части России. Продления с начала спецоперации происходили свыше 20 раз. 

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